Premier League, giornata 14: Liverpool travolgente nel derby (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ronaldo raggiunge un pazzesco traguardo nella vittoria del Manchester United sull’Arsenal. Il Liverpool domina il derby e tiene il passo di Manchester City e Chelsea. Vittoria anche per il Tottenham. Di seguito l’analisi della giornata 14 di Premier League. Premier League – giornata 14: Watford-Chelsea 1-2, Aston Villa-Man. City 1-2, Everton-Liverpool 1-4 Vedendo la classifica, doveva essere una passeggiata per il Chelsea sul campo del Watford ma invece è arrivata una vittoria decisamente sudata. La squadra di Tuchel infatti passa in vantaggio con Mount per poi essere raggiunta da Dennis. A meno di venti minuti dalla fine è Ziyech a tenere i Blues in cima alla graduatoria. Prezioso successo del Manchester City al Villa Park: i ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ronaldo raggiunge un pazzesco traguardo nella vittoria del Manchester United sull’Arsenal. Ildomina ile tiene il passo di Manchester City e Chelsea. Vittoria anche per il Tottenham. Di seguito l’analisi della14 di14: Watford-Chelsea 1-2, Aston Villa-Man. City 1-2, Everton-1-4 Vedendo la classifica, doveva essere una passeggiata per il Chelsea sul campo del Watford ma invece è arrivata una vittoria decisamente sudata. La squadra di Tuchel infatti passa in vantaggio con Mount per poi essere raggiunta da Dennis. A meno di venti minuti dalla fine è Ziyech a tenere i Blues in cima alla graduatoria. Prezioso successo del Manchester City al Villa Park: i ...

