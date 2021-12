Preghiera della sera 3 Dicembre 2021 | “Ora voglio dirti grazie”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Ora”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

In occasioneecumenica a Nicosia Le "chiusure" e i "pregiudizi" devono fare paura, non le differenze tra di noi. Lo sottolinea il Papa in occasioneecumenica con i migranti a ...... al termine del suo discorso allaecumenica con i migranti che si è svolta nella chiesa ...- line che divide il territorio greco - cipriota dal territorio turco - cipriota nel cuore...Affondo di Papa Francesco ai leader politici e ai cittadini del mondo sul dramma della migrazione. "I migranti non sono turisti", ha detto Bergoglio in un ...Monte San’Angelo (Foggia), 03/12/2021- (corrieremezzogiorno) «Ci sono molte cose che in, questa emergenza sanitaria, non riusciamo a capire. Non crediamo ai vaccini. L’ultima cosa che ci è rimasta è l ...