Porti Nord Adriatico firmano dichiarazione per politiche comuni sostenibilità e digitalizzazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) I Porti dell’Alto Adriatico aderenti all’Associazione Napa-North Adriatic Ports Association (Porti di Venezia e Chioggia, Trieste e Monfalcone, Ravenna, Capodistria e Fiume) hanno sottoscritto, questa mattina, una dichiarazione congiunta con la quale si impegnano a promuovere e rafforzare la cooperazione trilaterale tra Italia, Croazia e Slovenia rilanciata a dicembre 2020 e consolidata in aprile 2021. L’accordo, frutto di un confronto tra i Porti Napa coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) nell’ambito del suo turno di presidenza, ora esteso al 2022, è sostenuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in cooperazione con gli omologhi Ministeri di Croazia e Slovenia ed è volto a dare applicazione concreta agli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Idell’Altoaderenti all’Associazione Napa-North Adriatic Ports Association (di Venezia e Chioggia, Trieste e Monfalcone, Ravenna, Capodistria e Fiume) hanno sottoscritto, questa mattina, unacongiunta con la quale si impegnano a promuovere e rafforzare la cooperazione trilaterale tra Italia, Croazia e Slovenia rilanciata a dicembre 2020 e consolidata in aprile 2021. L’accordo, frutto di un confronto tra iNapa coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale del MareSettentrionale (AdSPMAS) nell’ambito del suo turno di presidenza, ora esteso al 2022, è sostenuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in cooperazione con gli omologhi Ministeri di Croazia e Slovenia ed è volto a dare applicazione concreta agli ...

Advertising

ItalyinSlovenia : RT @LuigiBrugnaro: Nella sede della @CMVenezia per la sottoscrizione della Joint Declaration per la cooperazione trilaterale tra #Italia, #… - CMVenezia : RT @LuigiBrugnaro: Nella sede della @CMVenezia per la sottoscrizione della Joint Declaration per la cooperazione trilaterale tra #Italia, #… - LuigiBrugnaro : Nella sede della @CMVenezia per la sottoscrizione della Joint Declaration per la cooperazione trilaterale tra… - ferpress : La cooperazione trilaterale tra #Italia, #Croazia e #Slovenia riparte dai porti del Nord Adriatico - - ErisANatblida : Porti una ragazzina manco maggiorenne a Milano per farsi operare urgentemente il tumore che ha apposta perché sai c… -