Pompei | bus gratis per raggiungere i siti archeologici | tutte le info

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal 4 dicembre sarà possibilei varidella città utilizzando un bus chiamato “Artebus”: tutti i dettagli Scavi di(Getty Images)Dal 4 dicembre sarà attivo un nuovo servizio per bus chiamato ”Artebus”, che collegherà tra di loro i diversidel Parco Archeologico di città. Il progetto è nato da una collaborazione tra il Parco Archeologico, Scabec ed Eav (Ente autonoma Volturno). Quest’ultimo si occupa delle linee di collegamento di Napoli e ivesuviani. Artebus permetterà ai turisti didala villa rustica di Boscoreale, Villa Regina, le ville nobiliari di Oplontis, Villa di Poppea e Stabia, Villa Arianna e Villa San Marco, ...

sono facilmente riconoscibili per la loro veste grafica che richiama le iniziative Artecard. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Parco Archeologico di, la Regione Campania ...'L'iniziativa promossa dal Parco Archeologico di, da Eav e Scabec di istituzione di undi collegamento tra i siti archeologici - si legge in una nota del PD - è un dato molto positivo e ...Presentato questo mattina Pompei ArteBus: navetta gratuita per raggiungere gli Scavi di Pompei e gli altri siti archeologici vesuviani ...Da Pompei alle ville romane di Boscoreale, Oplontis, Stabia e al Museo archeologico di Stabia Libero D’orsi - Reggia di Quisisana.