Polpa di granseola | contaminazione batterica | allarme dal ministero | il prodotto ritirato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Altro giro, altro richiamo che arriva direttamente daldella Salute e che va a colpire il mercato alimentare. Il provvedimento in questione, pubblicato sul sito del dicastero, indica come da non consumare ladidella marca Fish & Friends. Il richiamo in questione è dovuto a un "rischio microbiologico", insomma a una sospetta. E ancora, per completezza di informazione, viene messo in evidenza come il lotto in questione sia quello che risponde al numero 162507 e vienedalla Cam Evolution Srl, nello stabilimento di via Saloni 33 di Chioggia, in provincia di Venezia. Il richiamo, nel dettaglio, è dovuto alla possibile presenza neldi un batterio, il Listeria Monocytogenes, circostanza che ha spinto le autorità a ...