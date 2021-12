Polestar 3 - Primo sguardo alla Suv elettrica

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Laha fornito nuovi dettagli e un'immagine della3, la Suvattesa sul mercato nel corso del 2022. La vettura sarà costruita negli Stati Uniti, nella fabbrica della Volvo di Charleston, in South Carolina, e consentirà al giovane marchio svedese di moltiplicare le vendite rispetto ai volumi attuali. Lidar a bordo. La, che ha appena debuttato anche in borsa al Nasdaq, vuole posizionare la sua sport utility a un livello superiore rispettoconcorrenza. Per riuscirci, design e finiture giocheranno un ruolo importante, ma sono soprattutto i contenuti tecnici a spiccare: la3 sarà infatti dotata di funzionalità di guida assistita di livello, grazie all'integrazione dei sensori lidar sviluppati dLuminar e grazie ...

3 arriverà nel corso del 2022. IlSUV elettrico diè un modello molto atteso visto che sarà importante per l'ambiziosa strategia di crescita di questa casa automobilistica. Una vettura che sarà costruita negli Stati ...Abbiamo escluso2 in quanto non commercializzata in Italia. Volkswagen ID.4 VW ID.4, la seconda vettura 100% elettrica del marchio tedesco di Wolfsburg, ottiene ilposto assoluto. Il ...Attesa sul mercato nel 2022, sarà costruita negli Stati Uniti, nella fabbrica di Charleston della Volvo. Punterà sulla guida assistita con sensori Lidar sviluppati dalla Luminar e processori Nvidia ...