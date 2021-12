Pnrr, Draghi: “Opportunità straordinaria per ridurre disuguaglianze” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’occasione storica per rendere l’industria e l’economia più innovative e più sostenibili. Rappresenta anche un’Opportunità straordinaria per ridurre le disuguaglianze di genere, di reddito, di generazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un videomessaggio inviato alla Convention della Fondazione Guido Carli ‘Il Mondo Nuovo /La Ripartenza’. “Per realizzare questi obiettivi – ha sottolineato il premier – dobbiamo procedere in modo coerente e, come direbbe Carli, ordinato. Dobbiamo collaborare e dobbiamo programmare. Vale per il Governo, per gli Enti territoriali e per il settore privato”. “Guido Carli è stato una figura fondamentale per la nostra Repubblica – ha detto Draghi – membro della Consulta nazionale, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’occasione storica per rendere l’industria e l’economia più innovative e più sostenibili. Rappresenta anche un’perledi genere, di reddito, di generazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, in un videomessaggio inviato alla Convention della Fondazione Guido Carli ‘Il Mondo Nuovo /La Ripartenza’. “Per realizzare questi obiettivi – ha sottolineato il premier – dobbiamo procedere in modo coerente e, come direbbe Carli, ordinato. Dobbiamo collaborare e dobbiamo programmare. Vale per il Governo, per gli Enti territoriali e per il settore privato”. “Guido Carli è stato una figura fondamentale per la nostra Repubblica – ha detto– membro della Consulta nazionale, ...

