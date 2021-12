PlayStation 5 nuovamente prenotabile su GameStop | forse il vostro Natale sarà più ricco

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021)5 tornanei punti vendita. Ecco come fare. Dopo il restock online di ieri pomeriggio,5 tornain tutti i punti venditadi tutta Italia anche se in quantità limitate. Ecco cosa include e come fare per farla vostra! Senza perdere tempo, siamo a un nuovo appuntamento con i PS5 Drop di: se vuoi allungare le mani su una delle poche unità disponibili, ti devi fiondare sullo store online della catena, in questo momento. Infatti Le unità a magazzino sono rese disponibili durante una diretta streaming diTV. Dovrebbe essere interessata la Standard Edition con un bundle dedicato. Per prenotarla vi basta andare in uno qualsiasi dei punti vendita e versare un ...