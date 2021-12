Pirelli - Con il Politecnico di Milano per lo sviluppo di pneumatici tramite realtà virtuale (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Pirelli, il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico hanno rinnovato, per altri tre anni, l'accordo avviato ormai nel 2011 nel campo della ricerca sulle nuove tecnologie per pneumatici. La collaborazione, che finora ha portato, tra le altre cose, a depositare 14 famiglie di brevetti, verrà estesa a nuovi ambiti e soprattutto a nuovi "strumenti innovativi": saranno infatti coinvolti anche il simulatore statico, installato nel centro R&S della Pirelli a Milano, e il simulatore dinamico del Politecnico. I due filoni di ricerca. Oltre ad approfondire le potenzialità degli ambienti virtuali, la nuova fase dell'accordo, che prevede un investimento complessivo di oltre due milioni di euro, si concentra su due macro-filoni di ricerca: l'area ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 dicembre 2021) La, ildie la Fondazionehanno rinnovato, per altri tre anni, l'accordo avviato ormai nel 2011 nel campo della ricerca sulle nuove tecnologie per. La collaborazione, che finora ha portato, tra le altre cose, a depositare 14 famiglie di brevetti, verrà estesa a nuovi ambiti e soprattutto a nuovi "strumenti innovativi": saranno infatti coinvolti anche il simulatore statico, installato nel centro R&S della, e il simulatore dinamico del. I due filoni di ricerca. Oltre ad approfondire le potenzialità degli ambienti virtuali, la nuova fase dell'accordo, che prevede un investimento complessivo di oltre due milioni di euro, si concentra su due macro-filoni di ricerca: l'area ...

