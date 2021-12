Pioli “Tornare a vincere con continuità per restare in alto” (Di venerdì 3 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto continuità, poi abbiamo sbagliato la partita col Sassuolo ma ora abbiamo un’altra occasione per dimostrare che siamo una squadra forte. Di fronte avremo un avversario difficile, molto fastidioso, ci vorrà tanta qualità per superarlo”. Stefano Pioli chiede conferme al suo Milan che, dopo il doppio ko con Fiorentina e Sassuolo, ha ritrovato il successo col Genoa. Domani c’è la Salernitana e la testa dei rossoneri, assicura il tecnico, non sarà alla successiva sfida col Liverpool in Champions. “A martedì ci penseremo da domani sera – precisa – Mancano 20 giorni alla sosta di Natale e abbiamo davanti 4 partite importantissime. Dobbiamo Tornare a vincere con continuità se vogliamo rimanere ai vertici della classifica. Dicembre il mese più difficile? Le aspettative e le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto, poi abbiamo sbagliato la partita col Sassuolo ma ora abbiamo un’altra occasione per dimostrare che siamo una squadra forte. Di fronte avremo un avversario difficile, molto fastidioso, ci vorrà tanta qualità per superarlo”. Stefanochiede conferme al suo Milan che, dopo il doppio ko con Fiorentina e Sassuolo, ha ritrovato il successo col Genoa. Domani c’è la Salernitana e la testa dei rossoneri, assicura il tecnico, non sarà alla successiva sfida col Liverpool in Champions. “A martedì ci penseremo da domani sera – precisa – Mancano 20 giorni alla sosta di Natale e abbiamo davanti 4 partite importantissime. Dobbiamoconse vogliamo rimanere ai vertici della classifica. Dicembre il mese più difficile? Le aspettative e le ...

Advertising

CorriereCitta : Pioli “Tornare a vincere con continuità per restare in alto” - blogsicilia : #notizie #sicilia Pioli “Tornare a vincere con continuità per restare in alto” - - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto continuità, poi abbiamo sbagliato la partita col Sassuolo ma ora abbiamo un’alt… - ItaliaNotizie24 : Pioli “Tornare a vincere con continuità per restare in alto” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pioli “Tornare a vincere con continuità per restare in alto” -… -