Pioli: «Momento del campionato importante, no pensieri al Liverpool»

"La squadra può pensare al Liverpool? No, assolutamente, ci penseremo solamente domani sera. Adesso è un Momento molto importante, mancano 20 giorni alla sosta di Natale che è il primo blocco del campionato". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie A con la Salernitana. "Quella di domani è la più importante, avrà diverse difficoltà, dovremo essere molto pronti, poi arriverà la Champions – ha aggiunto – Ma nessuno di noi ci sta pensando, né io con le scelte che farò dei miei giocatori".

