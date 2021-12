Pio e Amedeo di nuovo su Canale5: Felicissima sera avrebbe la data del ritorno in televisione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si rincorrevano già da tempo le voci che volevano una riconferma dello show che nel 2021 ha fatto parlare di sé tanto per le risate che per le note controversie sul politicamente corretto. Adesso sembra proprio che Pio e Amadeo possano tornare in onda su Canale5 con la seconda edizione del loro Felicissima sera. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete nelle ultime ore, sembrerebbe proprio che la Mediaset abbia deciso addirittura quando verranno messe in onda le nuove puntate del programma. Scopriamo qualcosa in più sul ritorno in televisione di Pio e Amadeo. Felicissima sera pronto a tornare su Canale5: quando sarà trasmesso lo show I due comici foggiani Pio e Amedeo sarebbero pronti a far segnare il loro ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si rincorrevano già da tempo le voci che volevano una riconferma dello show che nel 2021 ha fatto parlare di sé tanto per le risate che per le note controversie sul politicamente corretto. Adesso sembra proprio che Pio e Amadeo possano tornare in onda sucon la seconda edizione del loro. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete nelle ultime ore, sembrerebbe proprio che la Mediaset abbia deciso addirittura quando verranno messe in onda le nuove puntate del programma. Scopriamo qualcosa in più sulindi Pio e Amadeo.pronto a tornare su: quando sarà trasmesso lo show I due comici foggiani Pio esarebbero pronti a far segnare il loro ...

