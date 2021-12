(Di venerdì 3 dicembre 2021) Su Sette un’intervista a, figlio di Sergio. Ha interpretato Francesco Totti nella serie tv di Sky “Speravo de mori’ prima”. Racconta la sua esperienza scolastica. Travagliata: fu cacciato dal liceo Montessori. «Cacciato per aver sputato nel diario di una compagna. Lei mi tirò il cancellino sullo zaino, io le presi il diario, non sapendo ancora quanto fosse importante il diario per le ragazze». Fu convocato in presidenza: «Trovo preside, vicepreside e professori in semicerchio. Nego di essere stato io, ma guardando molti crime mi prende la paranoia che possano fare il test del dna dello sputo, quindi preciso: “Io però quel diario l’ho toccato”». Poi il cambio scuola e nuovi guai. Era un ragazzo turbolento, racconta. Di ciò che combinava a scuola i genitori hanno saputo soltanto ciò che gli raccontavano i professori. Racconta la sua ...

Advertising

napolista : Pietro Castellitto: «Ho capito chi era mio padre quando la Carrà lo presentò come il più grande attore italiano» A… - _sarasvegliati : RT @jan_novantuno: Pietro Castellitto, Sette. Intervista di Teresa Ciabatti. - jan_novantuno : Pietro Castellitto, Sette. Intervista di Teresa Ciabatti. - desideriallasta : ??Pietro Castellitto ha scelto di sostenere @AssociazioneOBM donando la sceneggiatura, autografata, de ?? “I Predato… - ndiamobenemolto : @genusmigrans @valibona44 @ilmanifesto Grazie. Ho visto che Pietro Castellitto ha pubblicato la sceneggiatura del suo film con loro -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Castellitto

Il Foglio

... è la storia di quattro amici - Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (), Fulvio (Claudio Santamaria) e Mario (Giancarlo Martini) - così legati tra loro da essere quasi come fratelli. ...... al regista Gabriele Mainetti, allo sceneggiatore Nicola Guaglianone, agli interpreti Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo,, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi per Freaks Out (...Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi per Freaks Out (Goon Films – Lucky Red – Rai Cinema). Mentre il Premio Pietro Coccia va a Gianluca Jodice per la sua opera prima Il ...Fino al 13 dicembre sarà possibile vincere un posto da protagonista sul fantacalcio disponibile ogni venerdì su TimVision. Andando su www.timparty.tim.it e ...