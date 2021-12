Piazza Affari chiude debole, UniCredit top performer (Di venerdì 3 dicembre 2021) In positivo nel corso della prima parte, Piazza Affari nel pomeriggio è stata spinta al ribasso dalle indicazioni contrastanti arrivate dal mercato del lavoro statunitense: nel mese di novembre il saldo delle buste paga nei settori non agricoli (c.d. non-farm payrolls) ha fatto segnare un incremento di 210 mila unità, meno della metà rispetto al consenso, mentre il tasso di disoccupazione, atteso in calo dal 4,6 al 4,5 per cento, è arretrato al 4,2%. “Dal punto di vista del mercato azionario, il fatto che il ritmo di crescita dei posti di lavoro sia stato moderato è un aspetto positivo, in quanto potrebbe raffreddare la crescita dei salari e quindi l’inflazione, che è il rischio principale per la valutazione del mercato azionario”, ha commentato Matt Peron, direttore della ricerca di Janus Henderson. “Quindi, a conti fatti, il mercato probabilmente ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) In positivo nel corso della prima parte,nel pomeriggio è stata spinta al ribasso dalle indicazioni contrastanti arrivate dal mercato del lavoro statunitense: nel mese di novembre il saldo delle buste paga nei settori non agricoli (c.d. non-farm payrolls) ha fatto segnare un incremento di 210 mila unità, meno della metà rispetto al consenso, mentre il tasso di disoccupazione, atteso in calo dal 4,6 al 4,5 per cento, è arretrato al 4,2%. “Dal punto di vista del mercato azionario, il fatto che il ritmo di crescita dei posti di lavoro sia stato moderato è un aspetto positivo, in quanto potrebbe raffreddare la crescita dei salari e quindi l’inflazione, che è il rischio principale per la valutazione del mercato azionario”, ha commentato Matt Peron, direttore della ricerca di Janus Henderson. “Quindi, a conti fatti, il mercato probabilmente ...

Advertising

fattoquotidiano : Unicredit, in arrivo altri 3mila tagli al personale. Gli esuberi salgono a 7mila. Titolo in forte rialzo a piazza A… - infoiteconomia : Trading online: Directa a Piazza Affari prima di Natale, fissata forchetta di prezzo - infoiteconomia : Datrix verso quotazione a Piazza Affari, debutto atteso il 3 dicembre - infoiteconomia : Europa in rosso. Piazza Affari -0,26% con spread a 130 punti - Ettore572 : RT @MilanoFinanza: Europa in rosso. Piazza Affari -0,26% con spread a 130 punti -