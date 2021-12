Perugia-Vicenza | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 3 dicembre 2021)è il match che apre le danze della 16a giornata di Serie B. Ecco le(3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Kouan, Lisi; Matos, De Luca. All. Alvini(4-4-2): Grandi; Bruscagin, Brosco, Ierardi, Crecco; Zonta, Proia, Ranocchia, Di Pardo; Dalmonte, Giacomelli. All. Brocchi FOTO: Twitter Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo( calcio d'inizio alle ore 20.30 ) è l'anticipo che apre la sedicesima giornata di campionato in Serie B . I padroni di casa si presentano a questa sfida a ridosso della zona playoff ......(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Perugia contro Vicenza, ovvero un 'derby' in nome di Paolo Rossi. A poco meno da un anno dalla morte di Pablito, stasera si affrontano due delle squadre per le quali ha giocato ... Durante l'intervallo di Perugia-Vicenza, partita speciale anche perché verrà ricordato dalle due squadre Paolo Rossi con una patch speciale ...