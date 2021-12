Perugia-Vicenza 1-0 | De Luca trascina il Grifo alla vittoria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021)nella 16a giornata del campionato di Serie B 21-22, la squadra di Alvini centra la 6astagionale, grazie al gol messo a segno nel corso del secondo tempo da De. Ecco come è andata in serata al “Curi”. Il primo tempo diDopo i primi minuti piuttosto equilibrati, gli ospiti si fanno vedere in avanti con Giacomelli, che dcorsia mancina serve Zonta, il cui sinistro a botta sicura, manda la sfera a lato. Gli uomini di Brocchi ci riprovano al 12? con Giacomelli, la cui conclusione a rete è respinta provvidenzialmente da Chichizola. La risposta della squadra umbra è affidata a una rasoiata di Deal 14?, che tuttavia manca lo specchio della porta avversaria. Al 23? il...