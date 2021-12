Perquisizione alla Juve sulla cessione di CR7 | le nuove intercettazioni | “Se salta fuori quella carta | ci saltano tutti alla gola”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Gabasio intercettato mentre parla con Cherubini: «Noi abbiamolì che tecnicamente non deve esistere»

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Nuova perquisizione alla Juventus: nel mirino la cessione di Cristiano Ronaldo ?? - marcoconterio : ?????? Nuovo comunicato #Juventus: il club rende noto di aver avuto notifica di nuovo decreto di perquisizione e seq… - Verdian30883801 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Nuova perquisizione alla Juventus: nel mirino la cessione di Cristiano Ronaldo ?? - stirone99 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Nuova perquisizione alla Juventus: nel mirino la cessione di Cristiano Ronaldo ?? - bernabeieliseo : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Nuova perquisizione alla Juventus: nel mirino la cessione di Cristiano Ronaldo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Perquisizione alla

...legale per cercare un documento relativocessione di CR7 al Manchester United avvenuta quest'estate La procura di Torino ha emesso un nuovo decreto con il quale chiede ladegli ..."Il decreto didi ieri non modifica le ipotesi investigative del precedente ... interessante agli occhi degli investigatori, che riguarderebbe documenti inerentifamosa carta "che ...La Juventus resta nel mirino della Procura di Torino per il caso plusvalenze, e oggi c'è stata una nuova perquisizione negli uffici. Ecco che sta succedendo.Con una comunicazione ufficiale, la Juventus rende noto di aver ricevuto l’autorizzazione dalla Consob alla pubblicazione del supplemento al prospetto informativo sull'aumento ...