“Perché vuole lasciare il GF Vip”. Enzo Paolo Turchi a bomba su Carmen Russo, cosa c’è dietro la sua decisione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono stati mesi duri per Enzo Paolo Turchi. Nelle settimane scorse aveva raccontato come il Covid avesse causato a lui e alla sua famiglia dei problemi economici piuttosto seri. Lo aveva fatto dalle colonne del Giornale di Sicilia: costretto a chiudere la sua scuola a Palermo e obbligato a reinventarsi da capo. “Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”, raccontava. E aveva poi aggiunto, mandando una stilettata al governo, come non avesse avuto il necessario sostegno dalla Stato. “Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario – spiega Enzo Paolo Turchi– ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso la scuola”. Che sull’argomento era poi tornato. “Questo è successo a noi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono stati mesi duri per. Nelle settimane scorse aveva raccontato come il Covid avesse causato a lui e alla sua famiglia dei problemi economici piuttosto seri. Lo aveva fatto dalle colonne del Giornale di Sicilia: costretto a chiudere la sua scuola a Palermo e obbligato a reinventarsi da capo. “Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”, raccontava. E aveva poi aggiunto, mandando una stilettata al governo, come non avesse avuto il necessario sostegno dalla Stato. “Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario – spiega– ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso la scuola”. Che sull’argomento era poi tornato. “Questo è successo a noi, ...

Advertising

borghi_claudio : @Mag_Olly No, non lo so benissimo perchè ero rimasto a Draghi che diceva che il green pass serviva a 'dare la garan… - borghi_claudio : @Mag_Olly Caro signore questo grafico potrebbe se mai (incrociamo le dita perchè oggi i morti sono 100) indicare ch… - La7tv : #dimartedi Floris a Conte: 'Perché non vuole fare il confronto con Renzi?'. La risposta dell'ex Premier: 'In lingua… - The_Real_Ref : RT @DissidentePer: Cena aziendale annullata perché non sono vaccinata. La facciamo in azienda. Il mio capo vuole che ci sia, nonostante ave… - Manue0723 : @sara01632958 @blogtivvu È maleducato solo perché non vuole Lulu…lei è maleducata sempre!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Perché vuole Medici No Vax, i 281 che lavorano senza essersi vaccinati oppure anche da sospesi ... 126 erano già sospesi dagli ordini professionali proprio perché non vaccinati. Nei confronti del ... Medico che si sentiva defraudato dei suoi diritti - non vuole vaccinarsi e per questo è stato sospeso ...

Ballando, Arisa decide di raccontare la verità: "Con Vito Coppola ci sono stati dei baci però ?" ... "Tendo a lasciarmi andare ? Quando ho poco da fare tendo a lasciarmi andare cado in depressione ? Vorrei sparire perchè sento che il mondo non mi vuole?". Milly Carlucci dice la sua sul bacio tra ...

Tutte le mie altre vite possibili e quella che ci siamo scelti. Perché Montaigne lascia spazio alla nostra diversità e ci apre altre possibilità Corriere TV ... 126 erano già sospesi dagli ordini professionali proprionon vaccinati. Nei confronti del ... Medico che si sentiva defraudato dei suoi diritti - nonvaccinarsi e per questo è stato sospeso ...... "Tendo a lasciarmi andare ? Quando ho poco da fare tendo a lasciarmi andare cado in depressione ? Vorrei sparire perchè sento che il mondo non mi?". Milly Carlucci dice la sua sul bacio tra ...