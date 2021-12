Per l’Aifa il 91% dei bambini non sviluppa sintomi, ma serve vigilanza (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Sicuro ed efficace. Abbiamo esaminato attentamente tutta la documentazione consegnata dall’agenzia europea Ema. Non ci sono elementi di incertezza». Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in un’intervista al Corriere dà rassicurazioni sulla validità del vaccino anti Covid approvato per i bambini dai 5 agli 11 anni. «Nella popolazione di 5-11 anni la vaccinazione ha mostrato un’efficacia nella riduzione delle infezioni sintomatiche da Sars CoV-2 nel 91% rispetto al placebo», spiega. «Una risposta immunologica simile rispetto ai ragazzi di 16-25 anni. In analogia a quanto accade per gli adulti, è verosimile che il livello di protezione da ricoveri e decessi potrebbe essere anche maggiore». E, aggiunge, «non sono emersi eventi avversi gravi. Nei 3.100 bimbi che hanno ricevuto il vaccino non sono stati osservati, almeno nel follow up ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Sicuro ed efficace. Abbiamo esaminato attentamente tutta la documentazione consegnata dall’agenzia europea Ema. Non ci sono elementi di incertezza». Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in un’intervista al Corriere dà rassicurazioni sulla validità del vaccino anti Covid approvato per idai 5 agli 11 anni. «Nella popolazione di 5-11 anni la vaccinazione ha mostrato un’efficacia nella riduzione delle infezioni sintomatiche da Sars CoV-2 nel 91% rispetto al placebo», spiega. «Una risposta immunologica simile rispetto ai ragazzi di 16-25 anni. In analogia a quanto accade per gli adulti, è verosimile che il livello di protezione da ricoveri e decessi potrebbe essere anche maggiore». E, aggiunge, «non sono emersi eventi avversi gravi. Nei 3.100 bimbi che hanno ricevuto il vaccino non sono stati osservati, almeno nel follow up ...

