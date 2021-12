Per il Censis sei italiani su cento pensano che la pandemia non esista, stesso dato dei terrapiattisti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo due anni di pandemia, 5 milioni di contagi e 134mila morti in Italia, nel nostro Paese sei persone su dieci credono ancora che il Covid non esista. Il dato emerge dal 55esimo Rapporto del Censis, l’istituto di ricerca socio-economica che ogni anno fotografa alcuni aspetti della situazione dentro i confini nazionali. Secondo il documento “per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste, mentre per il 10,9% il vaccino è inutile”. Sorprendente la quasi totale sovrapposizione con il dato di italiani che credono che la Terra sia piatta, il 5,8%, sintomo della trasversalità dei false flag creduti dai complottisti. “Un pensiero magico e stregonesco”, lo definisce il Censis, che ha anche snocciolato dati sugli effetti della ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo due anni di, 5 milioni di contagi e 134mila morti in Italia, nel nostro Paese sei persone su dieci credono ancora che il Covid non. Ilemerge dal 55esimo Rapporto del, l’istituto di ricerca socio-economica che ogni anno fotografa alcuni aspetti della situazione dentro i confini nazionali. Secondo il documento “per il 5,9% degli(circa 3 milioni) il Covid non esiste, mentre per il 10,9% il vaccino è inutile”. Sorprendente la quasi totale sovrapposizione con ildiche credono che la Terra sia piatta, il 5,8%, sintomo della trasversalità dei false flag creduti dai complottisti. “Un pensiero magico e stregonesco”, lo definisce il, che ha anche snocciolato dati sugli effetti della ...

