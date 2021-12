“Per 3 milioni di italiani il Covid non esiste”: l’irrazionalità del pensiero italiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Per 3 milioni di italiani il Covid non esiste”, questo riporta l’istituto di ricerca CENSIS. Ecco tutti i dati. Per 3 milioni di italiani il Covid sembra non esistere: ecco cosa dice l’istituto di ricerca Censis L’istituto di ricerca CENSIS ha emanato il suo 55esimo rapporto in merito al Covid e particolari sono i dati riscontrati nel capitolo riguardante la società italiana del 2021, che è stata definita come “irrazionale”. Questo aggettivo nasce dai risultati dei sondaggi su diversi argomenti, tra i quali spicca uno dei più attuali: il Covid-19 ed il rispettivo vaccino. Nel suo sito ufficiale il CENSIS dichiara “Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni di persone) il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Per 3diilnon”, questo riporta l’istituto di ricerca CENSIS. Ecco tutti i dati. Per 3diilsembra nonre: ecco cosa dice l’istituto di ricerca Censis L’istituto di ricerca CENSIS ha emanato il suo 55esimo rapporto in merito ale particolari sono i dati riscontrati nel capitolo riguardante la società italiana del 2021, che è stata definita come “irrazionale”. Questo aggettivo nasce dai risultati dei sondaggi su diversi argomenti, tra i quali spicca uno dei più attuali: il-19 ed il rispettivo vaccino. Nel suo sito ufficiale il CENSIS dichiara “Per il 5,9% degli(circa 3di persone) il ...

