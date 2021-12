Pensioni anticipate 2022: Quota 102 unica alternativa? Le ultime (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tema delle Pensioni anticipate 2022 continua a tenere banco visto che molti sono i lavoratori che attendono informazioni precise su quello che potrà essere il loro futuro. Tra un mese scarso Quota 100 – ovvero la possibilità di andare in pensione anticipata con 38 anni di contributi e 62 di età – sarà definitivamente cancellata. E per poter smettere di lavorare, occorrerà avere almeno 64 anni. Ma qual è allora l’alternativa a Quota 100? La Riforma Pensioni per il 2022 prospetta Quota 102 come alternativa valida per poter smettere anzitempo di lavorare. I requisiti? Andiamo a scoprirli di seguito. Pensioni anticipate 2022: Quota 102 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tema dellecontinua a tenere banco visto che molti sono i lavoratori che attendono informazioni precise su quello che potrà essere il loro futuro. Tra un mese scarso100 – ovvero la possibilità di andare in pensione anticipata con 38 anni di contributi e 62 di età – sarà definitivamente cancellata. E per poter smettere di lavorare, occorrerà avere almeno 64 anni. Ma qual è allora l’100? La Riformaper ilprospetta102 comevalida per poter smettere anzitempo di lavorare. I requisiti? Andiamo a scoprirli di seguito.102 ...

