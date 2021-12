(Di venerdì 3 dicembre 2021) Cernusco sul Naviglio, 3 dic. -(Adnkronos) - Siglata la partnership traItalia e, consorzio che opera nella gestione deldelle bottiglie Pet, per avviare presso i punti venditail processo di economia circolare 'bottle to bottle', ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzare nuove bottiglie. Sono infatti stati attivati quattro eco compattatoriper la raccolta delle bottiglie in Pet, rispettivamente nei due punti venditadi Cernusco sul Naviglio, in via Verdi 69 e Strada Padana Superiore 65, in quello di Orta Nova (FG) e di Catania in via Mascagni 116. Semplice il meccanismo di raccolta. Tramite l'utilizzo dell'app, l'utente potrà inserire ...

Advertising

TV7Benevento : Pierdomenico (Penny Market): 'Prosegue il nostro impegno sulla sostenibilità'... - TV7Benevento : Dentis (Coripet): 'Riciclo Pet con Penny Market in linea con obiettivi Ue'... - TV7Benevento : Penny Market e Coripet insieme nel riciclo del Pet... - fisco24_info : Dentis (Coripet): 'Riciclo Pet con Penny Market in linea con obiettivi Ue': “L’accordo con Penny Market rientra nel… - italiaserait : Penny Market e Coripet insieme nel riciclo del Pet -

Ultime Notizie dalla rete : Penny Market

Food

Per questo Natale 2021,Italia sceglie di creare un video auguri in cui le sue persone e i suoi clienti siano protagonisti. Il punto vendita diventa una casa dove si festeggia il Natale, con tanto di tavola ...Con la famiglia allargata di clienti e collaboratori, nel video auguri 2021, il punto vendita diventa casa. Cernusco, 2 dicembre 2021 - Per questo Natale 2021,Italia sceglie con convinzione di creare un video auguri in cui le sue persone e i suoi clienti siano protagonisti. Il punto vendita diventa una casa dove si festeggia il Natale, con ...Cernusco sul Naviglio, 3 dic. -(Adnkronos) – Siglata la partnership tra Penny Market Italia e Coripet, consorzio ...Stock of Simplex Papers has delivered 6,406% returns to its shareholders in the last one year. The penny stock, which stood at Rs 0.80 on December 3, 2020, rose to a 52-week high of Rs 52.05 on the ...