Patate al forno | il trucco per averle croccanti

Leggi su formatonews

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Amate molto leal, ma non sapete come fare addorate e? Ve lo diciamo noi in questo articolo.al: consigli per renderle piùe dorateLealsono uno dei contorni preferiti da tutti. Anche se per prepararle la ricetta non è difficile, vi possiamo dare alcune informazioni per renderle perfette. Alcune volte, può capitare che allesi rompano e che alla fine il risultato finale assomiglia più ad un purè. Come fare per non far capitare proprio questo? Ve lo sveliamo noi. Oggi vi daremo alcuni consigli per preparare delleal. Per prima cosa dovrete metterle in acqua ...