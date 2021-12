Pasta di arancia | il trucco segreto per dolci profumatissimi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Se volete presentare in tavola un dolce profumatissimo, preparate ladie potrete godere di un aroma naturale davvero indescrivibile. Ne basterà un cucchiaino o due al massimo per trasformare una lievitato in un vero e proprio capolavoro. State per scoprire una preparazione semplicissima che prevede pochi ingredienti, tutti sani. genuini e di facile reperibilità. Una volta pronta, versatela in un barattolo sterile con chiusura ermetica e riponetelo in frigorifero: si conserva inalterata per due settimane e più. In questo periodo di festa, la cucina sembra trasformarsi in una sorta di pasticceria sempre attiva per soddisfare la golosità di amici e ospiti. Se il vostro obiettivo è stupirli ancora, non potete che seguire i nostri consigli per arricchire i vostri dessert di profumi e sapori ineguagliabili. Curiose di scoprire come ...