Parma: ex sindaco Vignali, 'assolto dopo 10 anni, amarezza ma passione per politica resta' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Era stata chiamata 'Dirigentopoli', l'inchiesta che nel 2010 travolse l'allora sindaco di Parma, Pietro Vignali. L'accusa era quella di 18 assunzioni clientelari in Comune per un presunto danno erariale di 3 milioni di euro. L'estate scorsa, dopo ben 10 anni, l'assoluzione: la Procura ha chiesto l'archiviazione per "errori investigativi". E' stato anche disposto un risarcimento proprio per la durata "irragionevole" del procedimento. "Mi hanno risarcito per 5mila e 300 euro", dice Vignali all'Adnkronos. Cinquemila euro per 10 anni di processo? "Non ne faccio una questione di soldi. Al di là della cifra quello che conta è che è stato sancito un principio. Almeno è stato ammesso il danno nei miei confronti, sia personale che politico, tenuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Era stata chiamata 'Dirigentopoli', l'inchiesta che nel 2010 travolse l'alloradi, Pietro. L'accusa era quella di 18 assunzioni clientelari in Comune per un presunto danno erariale di 3 milioni di euro. L'estate scorsa,ben 10, l'assoluzione: la Procura ha chiesto l'archiviazione per "errori investigativi". E' stato anche disposto un risarcimento proprio per la durata "irragionevole" del procedimento. "Mi hanno risarcito per 5mila e 300 euro", diceall'Adnkronos. Cinquemila euro per 10di processo? "Non ne faccio una questione di soldi. Al di là della cifra quello che conta è che è stato sancito un principio. Almeno è stato ammesso il danno nei miei confronti, sia personale che politico, tenuto ...

