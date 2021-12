Parla l’infermiera di Biella che ha scoperto la truffa del braccio in silicone (Di venerdì 3 dicembre 2021) messa in atto da un uomo che voleva il green pass senza sottoporsi a vaccinazione Si chiama Filippa Bua, l’infermiera di Biella che ieri, giovedì 2 dicembre, ha scoperto la truffa del finto braccio in silicone dell’uomo che voleva ottenere il green pass senza vaccinarsi. In una intervista al Corriere della Sera, l’infermiera ha raccontato di come si è accorta che il braccio fosse finto: “Quando ho scoperto il braccio dell’utente, al tatto ho percepito una “pelle” gommosa e fredda; non solo, l’incarnato era troppo chiaro”. In un primo momento Filippa Bua ha pensato di essere di fronte ad un uomo con un braccio artificiale per una amputazione. Allora, la donna ha chiesto di scoprire l’altro ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) messa in atto da un uomo che voleva il green pass senza sottoporsi a vaccinazione Si chiama Filippa Bua,diche ieri, giovedì 2 dicembre, haladel fintoindell’uomo che voleva ottenere il green pass senza vaccinarsi. In una intervista al Corriere della Sera,ha raccontato di come si è accorta che ilfosse finto: “Quando hoildell’utente, al tatto ho percepito una “pelle” gommosa e fredda; non solo, l’incarnato era troppo chiaro”. In un primo momento Filippa Bua ha pensato di essere di fronte ad un uomo con unartificiale per una amputazione. Allora, la donna ha chiesto di scoprire l’altro ...

