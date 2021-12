Parla ex medico della Nazionale: "Si pensa solo al business!" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, ha Parlato della questione infortunati durante Punto Nuovo Sport Show, programma in onda su Radio Punto Nuovo. Queste sono state le parole di Castellacci: Napoli infortunio Osimhen"Sono mesi che noi medici del calcio parliamo di questo rischio. Si gioca troppo spesso, praticamente ogni tre giorni, tra campionato e gare internazionali. FIFA e UEFA non considerano per nulla i rischi dei giocatori, alla salute non ci pensa più nessuno, ma solo al business. Hanno inventato anche la Nations League, altra manifestazione che porta solo problemi. Noi medici del calcio fa abbiamo iniziato a segnalare il problema mesi fa. O si entra nella mentalità o si accetta il problema, con rose e panchine più ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Enrico Castellacci, exitaliana, hatoquestione infortunati durante Punto Nuovo Sport Show, programma in onda su Radio Punto Nuovo. Queste sono state le parole di Castellacci: Napoli infortunio Osimhen"Sono mesi che noi medici del calcio parliamo di questo rischio. Si gioca troppo spesso, praticamente ogni tre giorni, tra campionato e gare internazionali. FIFA e UEFA non considerano per nulla i rischi dei giocatori, alla salute non cipiù nessuno, maal business. Hanno inventato anche la Nations League, altra manifestazione che portaproblemi. Noi medici del calcio fa abbiamo iniziato a segnalare il problema mesi fa. O si entra nella mentalità o si accetta il problema, con rose e panchine più ...

