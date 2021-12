Paraguay, le voci ignorate delle sopravvisute agli stupri (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un rapporto di Amnesty International diffuso mercoledì ha rivelato come il sistema legislativo e giudiziario del Paraguay non cerchi di affrontare le cause di fondo della violenza sessuale, non fornisca giustizia alle sopravvissute allo stupro e non consenta l`interruzione di gravidanza neanche quando è dovuta alla violenza sessuale. Si tratta, secondo l`organizzazione per i diritti umani, di "una crisi monumentale". Nel 2019 l`ufficio del Procuratore generale ha ricevuto in media 12 denunce al giorno di violenza sessuale ai danni di bambine e ragazze. Gli esperti ritengono che per ogni due denunce presentate, ne manchino altre dieci. La maggior parte degli stupri si verifica in ambienti familiari e spesso dà luogo a gravidanze. Tra il 2019 e il 2020 sono state registrate almeno 1000 nascite da madri quattordicenni o di età inferiore. Queste gravidanze ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un rapporto di Amnesty International diffuso mercoledì ha rivelato come il sistema legislativo e giudiziario delnon cerchi di affrontare le cause di fondo della violenza sessuale, non fornisca giustizia alle sopravvissute allo stupro e non consenta l`interruzione di gravidanza neanche quando è dovuta alla violenza sessuale. Si tratta, secondo l`organizzazione per i diritti umani, di "una crisi monumentale". Nel 2019 l`ufficio del Procuratore generale ha ricevuto in media 12 denunce al giorno di violenza sessuale ai danni di bambine e ragazze. Gli esperti ritengono che per ogni due denunce presentate, ne manchino altre dieci. La maggior parte deglisi verifica in ambienti familiari e spesso dà luogo a gravidanze. Tra il 2019 e il 2020 sono state registrate almeno 1000 nascite da madri quattordicenni o di età inferiore. Queste gravidanze ...

amnestyitalia : #Paraguay Nel 2019 l’ufficio del Procuratore generale ha ricevuto in media 12 denunce al giorno di violenza sessual… - Alessan31753085 : RT @amnestyitalia: #Paraguay Nel 2019 l’ufficio del Procuratore generale ha ricevuto in media 12 denunce al giorno di violenza sessuale ai… - Carmela_oltre : RT @amnestyitalia: #Paraguay Nel 2019 l’ufficio del Procuratore generale ha ricevuto in media 12 denunce al giorno di violenza sessuale ai… - MarNapal655 : RT @amnestyitalia: #Paraguay Nel 2019 l’ufficio del Procuratore generale ha ricevuto in media 12 denunce al giorno di violenza sessuale ai… - amnesty117 : RT @amnestyitalia: #Paraguay Nel 2019 l’ufficio del Procuratore generale ha ricevuto in media 12 denunce al giorno di violenza sessuale ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Paraguay voci Tosca, il suo tour Morabeza in Teatro è un viaggio nella nostalgia ... Uruguay, Paraguay, Perù e Stati Uniti . 'In questo anno e mezzo di pandemia, nell'attesa di ... Cantante e ricercatrice musicale da sempre affascinata dalle musiche del mondo, tra le voci più belle e ...

Tosca in tourneé teatrale 2021/2022: date in Italia ed Europa ... Uruguay, Paraguay, Perù e Stati Uniti. 'In questo anno e mezzo di pandemia, nell'attesa di questo ... Cantante e ricercatrice musicale da sempre affascinata dalle musiche del mondo, tra le voci più ...

Missione Argentina: l'Asst Valle Olona cerca medici anestesisti a Buenos Aires varesenews.it Paraguay, le voci ignorate delle sopravvissute alla violenza sessuale Un rapporto di Amnesty International diffuso mercoledì 1° dicembre ha rivelato come il sistema legislativo e giudiziario del Paraguay non cerchi di affrontare le cause di fondo della violenza sessuale ...

... Uruguay,, Perù e Stati Uniti . 'In questo anno e mezzo di pandemia, nell'attesa di ... Cantante e ricercatrice musicale da sempre affascinata dalle musiche del mondo, tra lepiù belle e ...... Uruguay,, Perù e Stati Uniti. 'In questo anno e mezzo di pandemia, nell'attesa di questo ... Cantante e ricercatrice musicale da sempre affascinata dalle musiche del mondo, tra lepiù ...Un rapporto di Amnesty International diffuso mercoledì 1° dicembre ha rivelato come il sistema legislativo e giudiziario del Paraguay non cerchi di affrontare le cause di fondo della violenza sessuale ...