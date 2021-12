Paolo Rossi | Perugia e Vicenza in campo con un logo speciale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

PERUGIA - Nel match valido per la sedicesima giornata di serie B , terminato 1 - 0 a favore dei padroni di casa, Perugia e Vicenza hanno voluto omaggiarea quasi un anno dalla sua scomparsa. Pablito, protagonista con le maglie di entrambe le squadre, è stato ricordato con un simbolo cucito sulla maglia , in cui è raffigurato il campione del ...PERUGIA - Un logo sulla maglia per ricordare: questa l'iniziativa di Perugia e Vicenza per ricordare Pablito nel match valido per la sedicesima giornata di serie B . Le due squadre, a quasi un anno dalla sua scomparsa, sono scese in ...Nella partita giocata nel nome di Paolo Rossi, la formazione umbra brinda al successo grazie al momento di grazia dell’attaccante De Luca Manuel De Luca lancia il Perugia che vince 1-0 l’anticipo dell ...Le due squadre, che si sono affrontate per la sedicesima giornata di serie B, hanno cucito sulla maglia un simbolo per ricordare Pablito, protagonista con entrambi i club ...