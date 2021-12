Paola Ferrari | «Mia madre aveva problemi mentali | ha cercato di uccidermi tre volte quando ero piccola»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sull’edizione online del Corriere della Sera alcune anticipazioni dell’intervista rilasciata daa Verissimo. La puntata andrà in onda domani su Mediaset. Laha raccontato alcuni particolari della sua infanzia. Ha lasciato la famiglia a 16 anni: ne ha spiegato il motivo davanti alle telecamere. «Ho vissuto un incubo. Avevo unacon deiseri: haper ben trediero. Poi, sono riuscita a difendermi e sono scappata via di casa. Ero sola, mio padre era assente e non avevo fratelli che mi proteggessero. È stato un trauma molto difficile da superare». Continua: «Mi rammarico di non essere riuscita a perdonarla, nonostante ...

"Per questo me ne sono dovuta andare di casa quando avevo solo sedici anni" Nella puntata di "Verissimo" in onda il 4 dicembre, ha raccontato alcuni dettagli impressionanti sulla sua ... In particolar modo, Paola Ferrari ha ammesso di non aver mai creduto in questa relazione. Il motivo? Era a conoscenza del fatto che Diletta fosse impegnata sentimentalmente con un'altra persona. Nuovo capitolo della lunga querelle tra Paola Ferrari e Diletta Leotta. La giornalista di Rai Sport, ospite a Verissimo, ha sferrato l'ennesimo attacco al volto di Dazn, che, a suo avviso, sta usando ...