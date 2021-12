Pantaloni palazzo | la svolta del guardaroba 2021 2022

Leggi su amica

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Idell’inverno/22 hanno conquistato in fretta il cuore di chi ama giocare con la moda. Cambiano i materiali, i colori e i dettagli, ma il loro taglio ampio, fluido e comodo rimane il punto di forza costante. Insieme a quell’eleganza contemporanea e understated capace di trasformare in un attimo il look. In poche parole, sono il capo perfetto da sfoggiare per tutta la stagione fredda. Nella vita di tutti i giorni ma anche nelle occasioni speciali, come le cene e le feste di fine anno.inverno/22: in un colore inaspettato e en pendant con la camicia, sono il look di tendenza che sorprende e conquista. Eleganti o casual Iinverno/22 si distinguono dai modelli estivi ...