Pallanuoto | Serie A1 2021-2022 | Roma-Lazio 12-11 nel delicato anticipo del decimo turno

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è giocato oggi l’della decima giornata dellaA1dimaschile: l’importantissimo scontro diretto in ottica salvezza ha visto il derby capitolino sorridere alla, che ha battuto per 12-11 la, lasciando gli avversari da soli sul fondo della classifica a quota 1, salendo a +3 in graduatoria al penultimo posto. TABELLINONUOTO-SSNUOTO 12-11NUOTO: F. De Michelis, M. Ciotti 3, J. Di Santo, F. Faraglia 2, P. Faraglia 2, A. Tartaro, M. De Robertis 1, Ballarini, S. Boezi 2, S. Calic 1, M. Spione 1, G. Di Mario, M. Maizzani. All. Tafuro. SSNUOTO: M. Rossa, M. Ferrante 4, R. Maddaluno, J. Gambin, A. Vitale 3, L. Marini, D. Caponero, V. ...

Il match, valido per la decima giornata del Campionato dimaschile diA1 sarà una ghiotta anteprima della doppia sfida di LEN Euro Cup, quando le due compagini siciliane si ...Il match, valido per la decima giornata del Campionato dimaschile diA1 sarà una ghiotta anteprima della doppia sfida di LEN Euro Cup, quando le due compagini siciliane si ...Primo gol in serie A1 con la cuffia del Como per la monzese Anita Radaelli che ha segnato contro la Sis Roma in campionato per la VI^ giornata. “Grande Anita! Che poi fare i gol non è il suo compito s ...1' di lettura Ancona 03/12/2021 - Sabato a Como per provarci, di nuovo. Contro le neopromosse comasche le anconetane della Storm Vela Ancona scenderanno in acqua sabato sera alle 20 con l'unico ...