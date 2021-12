Pallanuoto femminile, Serie A1 2021-2022: rinviati due match dell’Orizzonte Catania (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Covid colpisce ancora ed obbliga al rinvio di altri due match della Serie A1 di Pallanuoto femminile: confermate le positività in casa Orizzonte Catania, e così il club etneo, dopo lo spostamento del match della scorsa settimana in casa del Trieste, vede saltare altre due gare. Saltano i due match interni, in programma sabato 4 e domenica 5 dicembre e validi rispettivamente per la settima (contro la RN Florentia) e per l’ottava giornata (contro il Vela Ancona) del massimo campionato italiano. Il match contro l’Ancona era stato anticipato per gli impegni delle siciliane in Euroleague. Confermati, al momento, tutti gli altri incontri della settima giornata, in programma domani, sabato 4 dicembre, e quelli dell’ottavo turno, diluiti tra martedì 7 e ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Covid colpisce ancora ed obbliga al rinvio di altri duedellaA1 di: confermate le positività in casa Orizzonte, e così il club etneo, dopo lo spostamento deldella scorsa settimana in casa del Trieste, vede saltare altre due gare. Saltano i dueinterni, in programma sabato 4 e domenica 5 dicembre e validi rispettivamente per la settima (contro la RN Florentia) e per l’ottava giornata (contro il Vela Ancona) del massimo campionato italiano. Ilcontro l’Ancona era stato anticipato per gli impegni delle siciliane in Euroleague. Confermati, al momento, tutti gli altri incontri della settima giornata, in programma domani, sabato 4 dicembre, e quelli dell’ottavo turno, diluiti tra martedì 7 e ...

Advertising

AGR_web : La SIS ROMA prova...il sorpasso Scontro al vertice del Campionato di serie A1 di pallanuoto femminile. Nella piscin… - SettimanaS : Comunicato Stampa Pallanuoto Femminile : Le Lontre Campioni D'Italia Under 16F in Regione Liguria - SettimanaS : Comunicato Stampa Pallanuoto Femminile : Le Lontre Campioni D'Italia Under 16F in Regione Liguria - Sevenpress : Pallanuoto Femminile : Le Lontre Campioni D’Italia Under 16F in Regione Liguria - GDS_it : Il #Covid ferma lo #sport in Sicilia. L'Enna calcio con 8 positivi rinvia la partita di Eccellenza contro il Canica… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile Rane Rosa la Recoaro sabato 4 ospita la Vela Ancona per tornare a vincere ...di campionato per le Rane Rosa della Como Nuoto targate Recoaro che sabato 4 dicembre tornano in vasca per ospitare il 7° turno d'andata del massimo campionato di serieA1 di pallanuoto femminile. Si ...

Big match fra SIS Roma e Plebiscito Padova Scontro al vertice del Campionato di serie A1 di pallanuoto femminile. Sabato alle ore 15, nella piscina del Centro Federale 'Freccia Rossa' di Ostia andrà in scena la sfida - primato tra la SIS Roma ed il Plebiscito Padova, attuale capolista della ...

Comunicato Stampa Pallanuoto Femminile : Le Lontre Campioni D'Italia Under 16F in Regione Liguria SettimanaSport Pallanuoto femminile, Serie A1 2021-2022: rinviati due match dell’Orizzonte Catania Il Covid colpisce ancora ed obbliga al rinvio di altri due match della Serie A1 di pallanuoto femminile: confermate le positività in casa Orizzonte Catania, e così il club etneo, dopo lo spostamento ...

Rane Rosa la Recoaro sabato 4 ospita la Vela Ancona per tornare a vincere Rane Rosa vigilia del 7° turno d'andata del massimo campionato di A1 donne con la Recoaro di coach Tete Pozzi che attende il vela Ancona ...

...di campionato per le Rane Rosa della Como Nuoto targate Recoaro che sabato 4 dicembre tornano in vasca per ospitare il 7° turno d'andata del massimo campionato di serieA1 di. Si ...Scontro al vertice del Campionato di serie A1 di. Sabato alle ore 15, nella piscina del Centro Federale 'Freccia Rossa' di Ostia andrà in scena la sfida - primato tra la SIS Roma ed il Plebiscito Padova, attuale capolista della ...Il Covid colpisce ancora ed obbliga al rinvio di altri due match della Serie A1 di pallanuoto femminile: confermate le positività in casa Orizzonte Catania, e così il club etneo, dopo lo spostamento ...Rane Rosa vigilia del 7° turno d'andata del massimo campionato di A1 donne con la Recoaro di coach Tete Pozzi che attende il vela Ancona ...