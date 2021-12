Palermo-Monopoli, domani Filippi in conferenza stampa: live su Mediagol.it (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tecnico del Palermo risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro il Monopoli: dichiarazioni live su Mediagol.it Leggi su mediagol (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tecnico delrisponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro il: dichiarazionisu.it

Advertising

Mediagol : Palermo-Monopoli, domani Filippi in conferenza stampa: live su - Mediagol : SERIE C-GIRONE C, PALERMO-MONOPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI - ILOVEPACALCIO : Palermo-Monopoli, Colombo: «Partita difficile, i rosa subiscono poco in casa» - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Avellino-Bari, D’Agostino: “Gara chiave? C’è anche Palermo-Monopoli. Vogliamo la B” - ILOVEPACALCIO : Palermo-Monopoli, Colombo: «Rosanero sotto pressione, costretti a vincere» - Ilovepalermocalcio -