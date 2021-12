Oroscopo di Paolo Fox weekend 4 e 5 dicembre: ecco chi sale e chi scende in classifica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ariete – Luna favorevole. Non devono stancarsi. Domani chiarimento possibile. In arrivo nuove opportunità. Toro – situazioni poco chiare in amore, ma si recupera terreno. Domani emozioni forti. Conviene non stancarsi. Gemelli – attenzione a un argomento scottante. Momento conflittuale sul lavoro. Domani Luna contraria. Attenzione ai piccolo litigi. Cancro – giornata in cui possono ricevere una chiamata di lavoro. Domani Luna in opposizione. Devono risolvere qualcosa nel giro di poco. Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui > entra nel gruppo! Leone – bene gli incontri, ma è meglio recuperare un po’ di energie. Domani bene la Luna, così si recupera qualcosa in più. Vergine – meglio non strafare perché non c’è tranquillità. Domani Luna opposta. Situazione di stanchezza generale. Bilancia – Luna favorevole. Sono meno nervosi del solito. Domani giornata ... Leggi su cityroma (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ariete – Luna favorevole. Non devono stancarsi. Domani chiarimento possibile. In arrivo nuove opportunità. Toro – situazioni poco chiare in amore, ma si recupera terreno. Domani emozioni forti. Conviene non stancarsi. Gemelli – attenzione a un argomento scottante. Momento conflittuale sul lavoro. Domani Luna contraria. Attenzione ai piccolo litigi. Cancro – giornata in cui possono ricevere una chiamata di lavoro. Domani Luna in opposizione. Devono risolvere qualcosa nel giro di poco.diFox, clicca qui > entra nel gruppo! Leone – bene gli incontri, ma è meglio recuperare un po’ di energie. Domani bene la Luna, così si recupera qualcosa in più. Vergine – meglio non strafare perché non c’è tranquillità. Domani Luna opposta. Situazione di stanchezza generale. Bilancia – Luna favorevole. Sono meno nervosi del solito. Domani giornata ...

