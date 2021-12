Oroscopo di Paolo Fox 4 dicembre | amore | lavoro e fortuna di questo sabato

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ariete – Inse ci sono state delle discussioni entro domenica sarà possibile chiarire. Sulinvece sono in arrivo delle novità, il periodo promette bene. Toro – In, questa giornata potrebbe davvero regalare delle belle emozioni. Sulinvece potrebbero saltare degli accordi ma assumeranno una piega positiva. Gemelli – Inattenzione alle parole, la Luna contraria impone prudenza. Sulinvece non agitare troppo le acque, possibili discussioni con capi e referenti. Cancro – Se devi parlare con il partner fallo adesso, domani la Luna sarà opposta. Sulinvece ci sono dei piccoli problemi ma non giro di poco verranno risolti.diFox, clicca qui ed entra nel ...

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 4-5 dicembre, il primo del mese. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali.