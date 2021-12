Oroscopo di Marco Pesatori del 4 dicembre 2021 e classifica: Bilancia al centro del mondo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuovo appuntamento con l'Oroscopo giornaliero di Marco Pesatori. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo è disposto a mettere in chiaro quali segni zodiacali potranno contare sull'aiuto delle stelle. In primo piano, la classifica e le previsioni astrologiche relative alla giornata di sabato 4 dicembre 2021. Marco Pesatori, Oroscopo del giorno 4 dicembre 2021: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - La Luna si raddrizza e qualche ora di stacco da tutte le tensioni basta per rimettervi in carreggiata. Ritornate a essere i soliti guerrieri. Avanzate a testa alta. Se fate i centravanti, segnate un paio di gol di sicuro. Grinta, ma anche dolcezza. ???? Toro - Gli ultimi giorni sono stati di una pesantezza ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuovo appuntamento con l'giornaliero di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo è disposto a mettere in chiaro quali segni zodiacali potranno contare sull'aiuto delle stelle. In primo piano, lae le previsioni astrologiche relative alla giornata di sabato 4del giorno 4: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - La Luna si raddrizza e qualche ora di stacco da tutte le tensioni basta per rimettervi in carreggiata. Ritornate a essere i soliti guerrieri. Avanzate a testa alta. Se fate i centravanti, segnate un paio di gol di sicuro. Grinta, ma anche dolcezza. ???? Toro - Gli ultimi giorni sono stati di una pesantezza ...

Advertising

zazoomblog : Oroscopo di Marco Pesatori del 3 dicembre 2021: Ariete caldo e preistorico - #Oroscopo #Marco #Pesatori #dicembre - EarrivatoMarco : RT @fioridizuccaa: e quando a Marco proporranno di scrivere l'oroscopo come un Federico Cattaneo qualsiasi, then what? #ilparadisodellesig… - Fede05__ : RT @fioridizuccaa: e quando a Marco proporranno di scrivere l'oroscopo come un Federico Cattaneo qualsiasi, then what? #ilparadisodellesig… - itsme399 : RT @fioridizuccaa: e quando a Marco proporranno di scrivere l'oroscopo come un Federico Cattaneo qualsiasi, then what? #ilparadisodellesig… - _Valealizzi_ : RT @fioridizuccaa: e quando a Marco proporranno di scrivere l'oroscopo come un Federico Cattaneo qualsiasi, then what? #ilparadisodellesig… -