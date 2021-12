Operazione della Finanza, sgominata associazione dedita allo spaccio transnazionale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Per delega del Procuratore distrettuale di Napoli si comunica quanto segue. I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione, tra le province di Pistoia, Pisa, Roma, Milano, Novara, Salerno e Varese, ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti di 11 soggetti, di cui 9 gravemente indiziati di appartenere a un’associazione per delinquere transnazionale finalizzata al traffico, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. La misura cautelare fa seguito al provvedimento di fermo, emesso lo scorso novembre a carico di 8 degli odierni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Per delega del Procuratore distrettuale di Napoli si comunica quanto segue. I Comandi ProvincialiGuardia didi Napoli e Salerno, sotto il coordinamentoDirezione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione, tra le province di Pistoia, Pisa, Roma, Milano, Novara, Salerno e Varese, ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti di 11 soggetti, di cui 9 gravemente indiziati di appartenere a un’per delinquerefinalizzata al traffico, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. La misura cautelare fa seguito al provvedimento di fermo, emesso lo scorso novembre a carico di 8 degli odierni ...

Advertising

elio_vito : Grazie ad una brillante operazione della @poliziadistato è stato arrestato un tunisino ricercato per appartenenza a… - annatrieste : Mia madre,che tra ricovero a Monza e quarantena a Napoli non vedevo da 37 giorni giorni, che esce dall'isolamento a… - sportface2016 : 'Macchina ingolfata' per gli eccessivi investimenti. Accertamenti sui rapporti con #Ronaldo, intercettazioni: ecco… - vincentperez95 : RT @annatrieste: Mia madre,che tra ricovero a Monza e quarantena a Napoli non vedevo da 37 giorni giorni, che esce dall'isolamento ammaccat… - SoloLibri : RT @EvaMascolino: Quella de @ilpost e @IperboreaLibri con il secondo numero della rivista 'Cose spiegate bene', cioè 'Questioni di un certo… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione della Medici e sanitari No Vax al lavoro, scoperti 281 irregolarmente in ospedali e ambulatori: '126 erano stati già sospesi' I carabinieri del Nas hanno scoperto, in una campagna di verifiche d'intesa con il ministero della ... L'operazione è stata condotta sia in ambito pubblico che in regime di attività libero professionale,...

Controlli a tappeto: trovati medici no vax in tutta Italia L'operazione è stata possibile grazie ad un accordo con il ministero della Salute: sono state controllate ben 1.609 strutture sul territorio nazionale oltre a innumerevoli Centri sanitari privati e ...

Operazione della polizia contro il cyber-riciclaggio: recuperati 11,5 milioni TGCOM Permira punta al controllo di Kedrion BARGA. Grandi manovre intorno a Kedrion, azienda attiva nel settore dei plasmaderivati e facente capo alla famiglia Marcucci. Secondo quanto riporta oggi Il Sole 24 Ore, la società finanziaria Permira ...

Sanitari No Vax, scoperti 281 furbetti del vaccino Sanitari no vax, i Nas ne “scoprono” 281 già sospesi per la vaccinazione scaduta ma che lavoravano ugualmente, e 8 che non l’avevano mai effettuata. I carabinieri dei Nas nel controllare in tutta Ital ...

I carabinieri del Nas hanno scoperto, in una campagna di verifiche d'intesa con il ministero... L'è stata condotta sia in ambito pubblico che in regime di attività libero professionale,...L'è stata possibile grazie ad un accordo con il ministeroSalute: sono state controllate ben 1.609 strutture sul territorio nazionale oltre a innumerevoli Centri sanitari privati e ...BARGA. Grandi manovre intorno a Kedrion, azienda attiva nel settore dei plasmaderivati e facente capo alla famiglia Marcucci. Secondo quanto riporta oggi Il Sole 24 Ore, la società finanziaria Permira ...Sanitari no vax, i Nas ne “scoprono” 281 già sospesi per la vaccinazione scaduta ma che lavoravano ugualmente, e 8 che non l’avevano mai effettuata. I carabinieri dei Nas nel controllare in tutta Ital ...