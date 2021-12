Onu lancia il simbolo ‘bodyright’ contro la violenza online

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) È ora che le aziende tecnologiche e i responsabili politici prendano sul serio la. Lo afferma il direttore esecutivo dell’UNFPA, Natalia Kanem. Da ora le Nazioni Unite contribuiscono alla difesa dellacon una campagnaladi genere su Internet, e con unda aggiungere ai post sui social media per il sostegno. Il“bodyright”la: a tutela delle donne ma non solo La campagna “bodyright” evidenzia come i loghi aziendali e la proprietà intellettuale, di musica e film, godano di una protezione maggiore rispetto alle immagini dei corpi umani. Sempre più frequentemente caricatisenza il consenso dell’interessato o ...