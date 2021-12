Omicron minaccia l' economia Usa | rallenta l' occupazione

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il presidente Biden: "la ripresa del mercato del lavoro è forte". Il segretario del tesoro: "Evitato uno shutdown in extremis ma sul debito il Congresso non ha ancora agito".

Rai News

"La nuova varianteha acceso i riflettori sulla diffusione del Covid - 19 in Africa - ... perché il virus non conosce confini e continuerà a rappresentare unafinché i vaccini non ...... ha reso noto che tutti i passeggeri del volo Doha - Fiumicino, quello del primo caso, sono ... lesioni personali e atti persecutori o di un "delitto consumato o tentato, commesso cono ...NEW YORK. – Il mercato del lavoro americano rallenta. Mentre la variante Omicron preoccupa e minaccia la ripresa, gli Stati Uniti registrano una brusca battuta d’arresto: in novembre l ...La borsa svizzera termina con una seduta quasi invariata una settimana assai movimentata. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 12'175,77 punti, in flessione dello 0,01% rispetto a ieri, mentre il ...