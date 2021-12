Oklahoma City | la squadra dei record Nba negativi | ma nel - 73 c' è comunque speranza

(Di venerdì 3 dicembre 2021)non è la peggiorNba. Di sicuro però i Thunder detengono dueche nessun team vorrebbe avere: quelli delle peggiori sconfitte di sempre, sia in assoluto che in ...

non è la peggior squadra Nba. Di sicuro però i Thunder detengono due record negativi che nessun team vorrebbe avere: quelli delle peggiori sconfitte di sempre, sia in assoluto che in ...Gara da record per Memphis che travolge(152 - 79) ottenendo con 73 punti di margine la più larga vittoria nella storia Nba. Ben nove giocatori dei Grizzlies, tra i 12 che si sono ...Il 152-79 con cui OKC esce dalla partita contro Memphis entra di diritto nella storia NBA e pone i soliti interrogativi sullo sfrenato ricorso al ...Al Madison Square Garden DeRozan, Vucevic e LaVine hanno assicurato a Chicago la vittoria (119-115) fermando il tentativo di rimonta di New York nel quarto periodo e portando così i Bulls al secondo p ...