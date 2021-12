Oggi si mostra così, ma com’era prima del successo? Spunta la foto del passato: com’è cambiata (Di sabato 4 dicembre 2021) Oggi la bella attrice si mostra così, ma com’era prima del successo? Spunta la sua foto del passato: com’è cambiata in questi anni? La riconoscete? In questo scatto era solo una bambina di 9 anni e adesso è una delle attrici più brillanti e amate nel panorama cinematografico. Il personaggio che ha interpretato in una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 4 dicembre 2021)la bella attrice si, madella suadelin questi anni? La riconoscete? In questo scatto era solo una bambina di 9 anni e adesso è una delle attrici più brillanti e amate nel panorama cinematografico. Il personaggio che ha interpretato in una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

visitmuve_it : Presentata oggi la mostra fotografica 'CLAUDIO GOBBI. An Atlas of Persistence' a @CaPesaroVe, organizzata dalla Dir… - FrancescoLollo1 : Come si può dare fiducia a un governo sostenuto da forze diverse tra loro, che calpesta il Parlamento e si mostra s… - siamonellafant1 : Una brava persona, vaccinata, tre mesi fa si mostra preoccupata per la situazione. Oggi: ma scusa vaccinati, che ti… - LucaBeatrice : RT @LuigiMascheroni: Oggi su @ilvenerdi si comincia a parlare della grande mostra su #Diabolik che con @LucaBeatrice e Domenico De Gaetano… - DeuringerEnrico : Cosa fare oggi a Napoli (e dintorni). A Ercolano c’è una mostra sul Vesuvio dei pionieri della fotografia… -