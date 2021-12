Oggi è un altro giorno – Ivan Cattaneo, dal manicomio alle botte di due sconosciuti: “Mi hanno pestato a sangue” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il cantante, ospite nel programma di Serena Bortone, ha raccontato la sua drammatica infanzia e gli anni in manicomio. Ivan Cattaneo è un cantante molto apprezzato nel panorama italiano. Ma la sua vita non è stata affatto semplice. In particolare, nato a Bergamo nel 1953, Cattaneo ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza in un periodo in cui vi erano ancora tanti tabù sessuali. Infatti, il cantante che ha vissuto negli anni ’70 ed ’80 i suoi anni d’oro, non ha mai tenuto nascosta la sua omosessualità. Cattaneo, ospite di Oggi è un altro giorno, ha raccontato i difficili anni vissuti e le esperienze che lo hanno segnato. Gli anni in manicomio L’adolescenza di Ivan ... Leggi su topicnews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il cantante, ospite nel programma di Serena Bortone, ha raccontato la sua drammatica infanzia e gli anni inè un cantante molto apprezzato nel panorama italiano. Ma la sua vita non è stata affatto semplice. In particolare, nato a Bergamo nel 1953,ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza in un periodo in cui vi erano ancora tanti tabù sessuali. Infatti, il cantante che ha vissuto negli anni ’70 ed ’80 i suoi anni d’oro, non ha mai tenuto nascosta la sua omosessualità., ospite diè un, ha raccontato i difficili anni vissuti e le esperienze che losegnato. Gli anni inL’adolescenza di...

AmiciUfficiale : Le insicurezze di Aisha, un compito per Christian da parte della maestra Celentano, una comunicazione importante pe… - _Nico_Piro_ : #1dicembre attraverso l' #Afghanistan rurale dove anni di #guerra hanno fatto un numero sconvolgente (non uso un ag… - luigidimaio : Con il voto di oggi in Parlamento Europeo la battaglia del @Mov5Stelle sul #salariominimo compie un altro passo dec… - Annamaria_1986 : RT @Stefani29974118: “Oggi tu sei tu, questo è più vero del vero. Non c’è nessun altro che sia te stesso più di te.” (Dr. Seuss) Buongiorn… - _fiorucci : RT @Jac875: Mi dispiace molto per i ristoratori ma bisogna capire che la lotta contro il green pass è di tutti: oggi vengo discriminato io… -