Occhiuto | no ad alibi ' ndrangheta | in Calabria si può lavorare

"Noi abbiamo la necessità di raccontare un'altra Calabria, diversa da quella che viene spesso raccontata come una una regione dove non si lavora e non serve lavorare e dove la 'ndrangheta impedisce lo ...

... invece, si può lavorare perché la 'ndrangheta fa schifo, ma non deve diventare unper dire che non si può fare nulla". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto...... devono sostenere l'azione di Roberto, spingendo presso gli uffici romani affinché la sanità ritoni ai calabresi e possa essere gestita da chi ha tanto sofferto. Non esiste nessun: il ..."Noi abbiamo la necessità di raccontare un'altra Calabria, diversa da quella che viene spesso raccontata come una una regione dove non si lavora e non serve lavorare e dove la 'ndrangheta impedisce lo ...Il governatore e commissario a margine di un'iniziativa in prefettura a Catanzaro. «All'assessore Minasi ho detto che vorrei che restasse, ma è una sua scelta» ...