Obbligo vaccinale per i lavoratori? L'ipotesi da gennaio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Se fino a qualche mese fa parlare di Obbligo vaccinale per i lavoratorni e non solo era un tabù, le decisioni dell'Austria prima e della Germania poi iniziano a far vacillare le posizioni di tutti i Paesi europei sull'argomento. La cancelliera tedesca uscente Angela Merkel ha dichiarato di invidiare la situazione dell'Italia, che infatti è presa a modello per via dell'alto tasso di vaccinazione che le permette di contenere – per adesso – la risalita di contagi e morti dovuti alla quarta ondata, ma anche nel nostro Paese si inizia a parlare seriamente di vaccino obbligatorio a tutti i lavoratori. Il decreto sul Super Green Pass che diventerà attivo dal 6 dicembre lo prevede già per operatori sanitari, insegnanti e forze dell'ordine, e secondo una ricostruzione di Repubblica per ora sul tavolo di Mario Draghi la soluzione per tutti i ...

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - SkyTG24 : #VonderLeyen: 'Siamo preoccupati per la variante #Omicron, è tempo di discutere dell'obbligo vaccinale':… - ghio_igor : RT @fdragoni: Cancellare il Natale Obbligo vaccinale esteso Si capisce solo da questo che #Leuropasta dalla parte sbagliata... No? - Valenti51545141 : Non hanno capito che,se mettono l'obbligo VACCINALE non lo faccio lo stesso ??poveri illusi -