Obbligo vaccinale docenti e ATA dal 15 dicembre: cosa fa il Dirigente Scolastico, e da quando? (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'Obbligo vaccinale introdotto per il personale Scolastico dal 15 dicembre dal DL 26 novembre 2021, ancora da discutere in Parlamento, presenta delle difficoltà di interpretazione che solo una nota del Ministero e probabilmente anche qualche modifica nell'iter potrà dirimere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'introdotto per il personaledal 15dal DL 26 novembre 2021, ancora da discutere in Parlamento, presenta delle difficoltà di interpretazione che solo una nota del Ministero e probabilmente anche qualche modifica nell'iter potrà dirimere. L'articolo .

Advertising

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - SkyTG24 : #VonderLeyen: 'Siamo preoccupati per la variante #Omicron, è tempo di discutere dell'obbligo vaccinale':… - Urobertu : RT @icebergfinanza: In Austria andrà in votazione obbligo vaccinale con multe e successiva reclusione, in Germania, 5 anni a chi falsifica… - alevarone : Roberto Speranza: Obbligo Vaccinale COVID 19 - Firma la petizione! -