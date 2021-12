Nvidia-ARM seriamente a rischio: la FTC americana vuole bloccare l'acquisizione (Di venerdì 3 dicembre 2021) La FTC statunitense ha rotto gli indugi e ha deciso che porterà Nvidia in tribunale per bloccare l’acquisizione di ARM: "Soffocherebbe l’innovazione".... Leggi su dday (Di venerdì 3 dicembre 2021) La FTC statunitense ha rotto gli indugi e ha deciso che porteràin tribunale perl’di ARM: "Soffocherebbe l’innovazione"....

Ultime Notizie dalla rete : Nvidia ARM Nvidia, brusco stop dell'FTC all'acquisizione di ARM Secondo FTC, Nvidia comprando Arm ostacola il mercato Nvidia sviluppa e commercializza anche prodotti per reti avanzate, unità di elaborazione centrale per data center e guida assistita da computer. ...

La FTC blocca l'acquisizione di ARM da parte di Nvidia A questo accordo tra ARM e Nvidia si erano opposti anche altri produttori di chip, tra qui Qualcomm. Ricordiamo che ARM è attualmente di proprietà della società giapponese Softbank, e non produce né ...

Nvidia-ARM seriamente a rischio: la FTC americana vuole bloccare l'acquisizione DDay.it - Digital Day Anche Washington dice no a Nvidia su Arm. Takeover a rischio Dopo l'opposizione britannica arriva il no di Washington. A rischio il takeover da 40 miliardi di Arm da parte di Nvidia. Una vittoria per la rivale Qualcomm.

Primo smartphone RISC-V nel 2023, cresce l'alternativa ad ARM Processori RISC-V più potenti: saranno un'alternativa alla piattaforma ARM. Entro il 2023 arriverà il primo smartphone basato su questa architettura.

