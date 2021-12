Nuovo Stadio Roma, Stefano Scalera lascia il club e torna al MEF (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stefano Scalera lascia l’AS Roma: come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ormai ex External Affairs Director, già dirigente del Ministero di Economia e Finanza, rientrerà in ambito ministeriale dopo poco meno di un anno. «Ringrazio la Roma, la mia squadra del cuore, che continuerò a seguire con la passione di sempre» ha dichiarato salutando il club. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 3 dicembre 2021)l’AS: come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ormai ex External Affairs Director, già dirigente del Ministero di Economia e Finanza, rientrerà in ambito ministeriale dopo poco meno di un anno. «Ringrazio la, la mia squadra del cuore, che continuerò a seguire con la passione di sempre» ha dichiarato salutando il. L'articolo

Advertising

FCLugano1908 : Cari tifosi, dopo l'approvazione del Polo Sportivo e del nuovo stadio da parte dei cittadini di Lugano, il propriet… - FCLugano1908 : Oggi è un giorno storico per il nostro club! Grazie cittadini di Lugano! Con 11954 voti favorevoli il nuovo polo… - _yoongismile_ : RT @GINGERY00N: “siamo stati separati negli ultimi 2 anni e ci siamo esibiti così come nel nostro ultimo spettacolo e ho la sensazione che… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Nuovo Stadio Roma, Stefano Scalera lascia il club e torna al MEF: Stefano Scalera lascia l’AS Roma:… - CalcioFinanza : Stadio Roma: Stefano Scalera, External Affairs Director con delega ai rapporti per il nuovo impianto, lascia il clu… -