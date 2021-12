Nuove emoji WhatsApp di coppia per l’inclusione di tutte le etnie (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le Nuove emoji WhatsApp di coppia faranno capolino nell’applicazione di messaggistica a breve, probabilmente. Il motivo è presto detto: le emoticon sono già apparse in una versione Android del servizio e dunque sono nella fase finale dello sviluppo prima del loro rilascio definitivo. Siamo al cospetto di un nuovo passo compiuto per garantire la massima inclusione nella rappresentazione delle diversità razziali e la cosa non guasta affatto. Nell’immagine di apertura articolo ci sono alcuni esempi delle prossime Nuove emoji WhatsApp in arrivo. Si tratta di quelle che rappresentano diverse tipologie di coppia. Per ognuna delle soluzioni proposte, gli sviluppatori stanno lavorando per garantire tonalità della pelle molto diverse tra di loro, variegati ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ledifaranno capolino nell’applicazione di messaggistica a breve, probabilmente. Il motivo è presto detto: le emoticon sono già apparse in una versione Android del servizio e dunque sono nella fase finale dello sviluppo prima del loro rilascio definitivo. Siamo al cospetto di un nuovo passo compiuto per garantire la massima inclusione nella rappresentazione delle diversità razziali e la cosa non guasta affatto. Nell’immagine di apertura articolo ci sono alcuni esempi delle prossimein arrivo. Si tratta di quelle che rappresentano diverse tipologie di. Per ognuna delle soluzioni proposte, gli sviluppatori stanno lavorando per garantire tonalità della pelle molto diverse tra di loro, variegati ...

Advertising

wordweb81 : Nuove emoji #WhatsApp di coppia per l'inclusione di tutte le etnie - CellulareMag : Google annuncia una sfilza di nuove funzionalità per Android: widget, Android Auto, chiavi della macchina, Emoji Ki… - louixsmiles : Ma queste nuove emoji?!???????? - Giovann70806626 : @Ioebasta_17 @lavaneradi scarica le nuove Emoji ci sono le nuove faccine ???? Buon giorno - mxnvxxr_ : oddio questo nuovo aggiornamento forse non è neanche così male, ho nuove emoji con cui riempire i miei twits skjdsjlsjfksj -